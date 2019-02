Ladri in pasticceria scappano con il registratore di cassa

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica all'interno della pasticceria "Caruso" di via Calle Opitergium a Oderzo. Ignoti sono penetrati all'interno del negozio e hanno trafugato il registratore di cassa, all'interno di cui c'era il fondocassa, una somma di circa 400 euro in contanti. Il furto è stato scoperto dal proprietario, Enrico Caruso, nella mattinata di domenica. Del caso si occuperanno ora i carabinieri della Tenenza di Oderzo. Saranno passate al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.