Pranzo di beneficenza a favore degli animali che i proprietari non riescono a tenere

In quel di Sarano di Santa Lucia di Piave esiste un piccolo rifugio per cani. Qui vengono accolte tutte quelle anime che le varie famiglie, con i motivi più disparati non vogliono più e che, diversamente non avrebbero altro luogo dove andare. Cagnetti di tutte le taglie ed età, che amiamo, accudiamo e curiamo, in attesa che siano adottati e amati, questa volta per il resto della loro vita. Abbiamo creato questo evento per loro, per poter garantirgli tranquillità e tutte le cure veterinarie di cui necessitano, dal semplice vaccino, ai test filaria, alle sterilizzazioni, a quelle terapie più importanti di cui a volte necessitano per la trascuratezza dei loro precedenti proprietari. Sarà un pranzo in allegra compagnia, un'occasione per conoscere sia noi che loro e per aiutarli. Al termine ci saranno molte gradite sorprese per tutti.

L’occasione è per domenica 2 giugno 2019 presso il Ristorante "Gaia da Camino" in Via Comunale di Camino, 80 a Oderzo. Pranzo vegetariano; il contributo per persona adulta è di 30 euro, 17 per i bimbi.

Noi vi aspettiamo... i nostri amici a quattro zampe confidano in voi!

Per prenotazioni, anche via messaggio:

Pierina 3487786959

Julia 3201466784

Alessandra 3473586940

o inviare mail a pierinadoria@gmail.com, specificando se porterete con voi il vostro amico a quattro zampe, che sarà ben gradito, in modo da farlo stare il più comodo possibile.