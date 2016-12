A Oderzo due giorni per la prevenzione del tumore al seno

ODERZO Un camper in piazza Oderzo per trovare, nelle giornate dedicate allo shopping natalizio, dieci minuti per occuparsi anche della propria salute. E’ l’iniziativa di Fondazione Sanità, che insieme a Confartigianato ha dato il via a progetto P.In.K, Prevenzione In Kamper. Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre dalle 8:30 alle 19:00 in piazza Grande a Oderzo le donne troveranno un camper attrezzato per visite al seno, mammografie ed ecografie gratuite, e il personale a cui chiedere tutte le informazioni sul tumore al seno.

Fondazione Sanità Onlus è nata proprio con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione, che nel caso del tumore al seno garantisce risultati molto positivi. “Questo tipo di tumore colpisce 4500 donne ogni anno in Veneto, una su otto – ricorda il presidente di Fondazione Sanità, Nicola Balestrieri – ed è la prima causa di morte per tumore al femminile. La cosa positiva però è che i tassi di guarigione in 5 anni sono del 90%, per questo dobbiamo continuare a insistere e raccomandare controlli periodici, perché una diagnosi precoce può consentire in tempi brevi la guarigione completa e un ritorno alla vita normale. Invitiamo tutte le donne, anche le più giovani, ad approfittare di questa occasione: sono giorni di fretta, lo sappiamo, ma niente è importante come la nostra salute.” Per gli orari e le attività del camper rosa è possibile prenotare o richiedere informazioni al numero di Confartigianato 348-4063921