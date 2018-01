Gruppo Comunale di Protezione civile Oderzo: un anno in numeri

ODERZO “La donazione di materiale sequestrato da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Oderzo alla protezione civile comunale – spiega la sindaca, Maria Scardellato – è un’ottima occasione per ringraziare pubblicamente la Guardia di Finanza per l’importante collaborazione con l’amministrazione comunale in questo anno e mezzo di mandato e per fare un bilancio delle attività svolte dai volontari del gruppo di protezione civile nell’anno appena chiuso. Il dialogo con la tenenza opitergina è stato fin da subito proficuo: ricordo in particolare la fattiva collaborazione nel contrasto al gioco d’azzardo”.

È dei giorni scorsi la notizia della donazione, da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Oderzo, di materiale sequestrato utile ai volontari che si occupano di sicurezza. Un servizio, quello eseguito dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, fondamentale per fronteggiare eventi straordinari. L’attività spazia da interventi di prevenzione e soccorso in caso in emergenza e calamità, agi interventi della squadra antincendio, alla formazione ed informazione, alle esercitazioni e alle simulazioni.

Nel 2017 sono stati 8 gli interventi in situazioni di emergenza nel territorio opitergino tra i quali: l'attività di pulizia delle strade e lo spargimento del sale avvenuto il 13 ed il 14 gennaio 2017 e l'attività di presidio di sicurezza e controllo degli accessi svolta in occasione dell'incendio del parco Stella a febbraio. Numerosi anche gli interventi di supporto per l'allagamento di scantinati e dei sottopassi condotti nelle varie emergenze idrauliche che hanno interessato da aprile a novembre varie aree del territorio comunale. La squadra antincendio, invece, ha operato in 10 diverse occasioni con attività di prevenzione e sorveglianza incendi: oltre agli eventi pubblici promossi all'interno dei plessi scolastici, si segnala l'importante servizio prestato durante le Fiere della Maddalena, allo spettacolo di Opera in Piazza al Palasport ed ai convegni.

Sono invece 59 le manifestazioni durante le quali i volontari della Protezione civile hanno svolto attività di supporto. Si tratta di manifestazioni sportive, sociali, culturali e di intrattenimento che si sono svolte sia ad Oderzo che nei paesi vicini tra cui, ad esempio, il Carnevale di Marca a Bibano, Pieve di Soligo, San Vendemiano, Vittorio Veneto, Conegliano, la Tv Marathon ed il Giro d'Italia a Conegliano, il Giro d'Italia femminile a San Fior, la Prosecco cycling a Valdobbiadene, la Venice Marathon a Marghera e la Fiera di Santa Lucia di Piave. 4 invece gli appuntamenti di formazione cui la Protezione civile ha partecipato, due dei quali ad Oderzo, uno a Padova ed uno a Mestre. Infine sono state eseguite 2 esercitazioni una a Conegliano ed una presso la scuola F. Amalteo di Oderzo.