Hashish in auto e a casa: arrestato per spaccio un 21enne

Un 21enne di Oderzo, senza nessun precedente penale alle spalle, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Tenenza nella serata di lunedì. Il giovane si trovava nei pressi di una fermata delle corriere e i militari che stavano pattugliando l'area, insospettiti dalla sua presenza in zona, hanno deciso di controllarlo. Il 21enne aveva in tasca una decina di grammi di hashish e altra droga era nascosta a bordo dell'’autovettura (circa 40 grammi) che aveva parcheggiato li vicino.

Perquisendo l'abitazione in cui vive, nella sua camera, i carabinieri hanno trovato altri 200 grammi di hashish oltre a varie attrezzature utilizzate per confezionamento. Il 21enne è stato dichiarato in arresto e posto ai domiciliari: nel corso del processo per direttissima che si è svolto presso il tribunale di Treviso il giovane è stato condannato ad una pena di otto mesi di reclusione.