Cronaca Conegliano / Via Marcorà

Scontro tra auto nella notte a Ogliano, due feriti

Incidente poco prima di mezzanotte a Conegliano in via Marcorà. Sul posto le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato al pronto soccorso gli automobilisti e i vigili del fuoco. Per i rilievi di legge intervenuti i carabinieri