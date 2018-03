Rolle come il delitto di Gorgo: "Va ripristinata la pena di morte"

CISON DI VALMARINO Se la storia di Cison dovesse essere come Gorgo al Monticano, Forza Nuova pronta a scendere in piazza! Se la vicenda di Cison di Valmarino dove sono stati barbaramente assassinati all’interno della loro abitazione due anziani coniugi, dovesse essere come Gorgo al Monticano, siamo pronti a scendere in piazza per dare un segnale forte a questo Stato sempre più assente. Non sono più tollerabili situazioni di questa gravità. Si tratta dell’ennesimo efferato delitto che, come al solito, rischia di rimanere impunito a dimostrazione dell’impotenza e dell’assenza totale di uno Stato impegnato in altri affari, come la gestione di questa invasione programmata, mascherata da falsa accoglienza. La misura è colma. Per reati di questo tipo andrebbe ripristinata la pena di morte.

Forza Nuova Veneto