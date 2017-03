Spacciava in mezzo ai campi, carabinieri nascosti nella vegetazione per arrestarlo

PAESE Spacciava dosi di hashish ai clienti in aperta campagna, tra Paese e Istrana, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Queste precauzioni non l'hanno salvato dalle manette, scattate venerdì scorso nel corso di un blitz pianificato dai carabinieri di Istrana che si sono nascosti per ore tra la vegetazione, in attesa dell'arrivo dello spacciatore. A finire in manette un pusher marocchino di 28 anni, residente a Paese e con vari precedenti alle spalle. Lo straniero si trovava insieme ad un gruppetto di italiani che saranno segnalati alla Prefettura come assuntori. Sequestrati all'interno dell'abitazione del 28enne un quantitativo di 106 grammi di hashish, un bilancino di precisione e poche decine di euro.