Viola l'obbligo di dimora, 26enne torna in carcere

Ieri pomeriggio i carabinieri di Paese hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, un 26enne con precedenti per furti e spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Paese ed alla presentazione giornaliera in caserma. Considerato che il 26enne, nel mese in corso e nel precedente mese di dicembre, ha puntualmente violato le prescrizioni che gli erano state imposte, i carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Treviso che ha chiesto ed ottenuto dal gip il provvedimento cautelare in cella . Al termine delle formalità, l'attestato è stato accompagnato al carcere di Santa Bona dove si trova recluso.