Anziana scippata della borsa da un ragazzo di colore, allarme a Paese

Avvicinata da un malvivente che l'ha seguita, si è avvicinato a lei e con una mossa fulminea le ha strappato dalle mani la borsa, con tutti i suoi averi, circa mille euro in tutto. Vittima dello scippo una pensionata di 80 anni. L'anziana, lunedì poco dopo le 12, si trovava a percorrere a piedi via Tobruk, strada che costeggia la ferrovia tra Castagnole di Paese e il quartiere trevigiano di Monigo. L'anziana, come moltissime altre volte, stava rincasando quando, improvvisamente un ignoto malvivente è piombato su di lei. Si trattava, così l'ha descritto la donna, di un ragazzo di colore. Il giovane, molto risoluto e velocissimo, ha preso la borsa all'anziana ed è fuggito via, senza colpo ferire. All'interno della borsetta c'era il denaro, ben mille euro, documenti ed altri effetti personali. L'80enne, sotto choc e sconsolata per quanto avvenuto, si è poi rivolta ai carabinieri di Paese per sporgere denuncia e raccontare quanto le era successo.