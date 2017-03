Cassiere della palestra intascava il denaro degli abbonamenti: al via il processo

PAESE Tra il 2008 ed il 2012 era riuscito a far sparire dalle casse della palestra "Vitanova" di Paese, in cui lavorava, una somma di oltre 76mila euro: questo quanto ha accertato la Procura di Venezia nei confronti di un 50enne, Renzo Provolo, da qualche tempo residente in Australia ed indagato per truffa. L'uomo, cassiere del centro fitness e già rinviato a giudizio (la competenza è lagunare poichè si tratta di un reato di competenza della Procura distrettuale), aveva architettato un trucchetto per intascare il denaro degli abbonamenti. In che modo? Manomettendo il software e cancellando i movimenti di cassa facendo passare il pagamento di abbonamenti, pagati regolarmente dai clienti, come fossero a costo zero. Lunedì si è celebrata la prima udienza del processo: sentiti come testimoni dal giudice monocratico di Venezia, Fabio Moretti, i vertici e dipendenti della palestra di Paese. La notizia è riportata nel quotidiano La Tribuna di Treviso in edicola oggi.