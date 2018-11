Autoscuola veneta in lutto: è morto Paolo Santarossa

Aveva aiutato centinaia di giovani coneglianesi a prendere la patente e negli anni la sua Autoscuola veneta era diventata un punto di riferimento tra le scuole guida della provincia.

Proprio per questo motivo, quando nelle scorse ore si è diffusa in Rete la notizia della sua scomparsa, sono stati tantissime le persone che hanno voluto esprimere un messaggio di vicinanza e cordoglio verso Paolo Santarossa, ucciso da un tumore incurabile a soli 51 anni. Dal padre aveva ereditato l'autoscuola di via Verdi, portata avanti con grande passione e in un tono sempre rispettoso e gentile nei confronti dei colleghi e dei tantissimi alunni che sognavano di poter prendere la patente nella sua autoscuola. Un anno e mezzo fa la tragica scoperta della malattia. Nonostante le cure e i tentativi di deballare il male, il sorriso di Paolo si è spento nelle scorse ore in ospedale. Amava viaggiare e scherzare con amici e colleghi che gli sono sempre stati vicini fino all'ultimo. Santarossa lascia la moglie e tutte le persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo. I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni a Conegliano.