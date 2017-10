Tragedia a Crespano, precipita con il parapendio: muore un 54enne

CRESPANO DEL GRAPPA E' decollato con il suo parapendio dal "Panettone", sul Grappa, ma è precipitato nel vuoto, da un'altezza di oltre venti metri. La tragedia è avvenuta alle 12.20 circa a Crespano del Grappa. A perdere la vita un tedesco di 54 anni, W.K.: l'uomo, soccorso dal Suem di Crespano, è morto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Il malcapitato è finito in un salto di roccia, carambolando poi in un prato e quindi lungo una strada, sull'asfalto. A dare l'allarme è stato un automobilista. Sul posto anche i carabinieri. Particolarmente difficoltose le operazioni di soccorso, non agevolate dalla fitta nebbia presente nella zona: impossibile per l'elicottero del Suem 118 di Treviso intervenire.