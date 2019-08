Precipita a terra con il parapendio sul Col Serai: il pilota è grave all'ospedale

Verso le 20.15 di sabato è scattato l'allarme per un parapendio precipitato a terra a Col Serai (in territorio di Borso del Grappa). Sul posto è così stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha sbarcato in hovering il personale medico e il tecnico di elisoccorso. Il pilota, che aveva riportato nell'urto probabili traumi alla colonna, a livello lombare e toracico, è stato stabilizzato e caricato in barella per essere poi recuperato, col supporto di una squadra del Soccosro alpino della Pedemontana del Grappa, utilizzando un verricello di 25 metri. L'infortunato è stato infine trasportato all'ospedale di Belluno. I soccorritori sono poi intervenuti con il personale del Suem di Crespano nel comune di Pieve del Grappa, in località Madonna del Covolo presso l'agriturismo L'Alveare, per una donna che, a seguito dell'impatto con un animale, era ruzzolata a terra sbattendo violentemente la testa.