Aspettando il Raduno Triveneto, il 2018 inizia con "Parole attorno al Fuoco": ecco i vincitori

VITTORIO VENETO Domenica alle ore 16 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto, in piazza Giovanni Paolo I ci sarà a cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale “Parole attorno al fuoco”. La 23.ma edizione ha particolare rilievo poiché è stata inserita nel programma di eventi “Aspettando il Raduno Triveneto alpino del Centenario”. Organizzata come sempre dal Gruppo Alpini di Arcade e dalla Sezione ANA di Treviso, comincia per il premio il cammino itinerante, nella sezione di Vittorio Veneto, per dare il giusto valore anche all’adunata Triveneta del prossimo mese di giugno, con il patrocinio del COAT, il Comitato Organizzatore presieduto da Francesco Introvigne.

Come nel 2017 anche per il 2018 il tema è stato “La Montagna: le sue storie, le sue genti, i suoi soldati, i suoi problemi di ieri e di oggi" e ha decretato vincitore il racconto “SOLO PER AMORE” di Giorgio Visentin, assessore alla Cultura di Godega di Sant’Urbano e 1° classificato. La giuria, che ha valutato in assoluto anonimato 60 elaborati, giunti da tutta Italia, il 40 per cento di autore alla prima partecipazione, e ha inoltre assegnato i premi speciali: “Trofeo Cavalier Ugo Bettiol” per un racconto su tema di particolare attualità a SUPER SANTOS di Kristine di Chieti; la “Rosa d’argento Alpino Carlo Tognarelli” per un racconto avente come protagonista una donna a: ALPE CALABRESE di Francesco Paloschi di Mestre.

Dopo Giorgio Visentin la Giuria presieduta da Giovanni Lugaresi ha classificato al 2. posto “ GAS” di Paola D’Agaro di Pordenone e al 3. Posto “NERO” di Rita Mazzon di Padova. Hanno ricevuto la segnalazione i racconti: IL TENENTE DELL’ADAMELLO di Lauro Zanchi di Crema (Cremona), UNA STORIA DI MONTAGNA di Roberto Cristiano di Napoli, LETTERE AMARANTO di Michele Pelosi di Robbiate (Lecco), IL DISERTORE di Maurizio Boschiero di Chiuppano (Vicenza), ALLA LUCE DELLA LUNA di Giovanni Scanavacca di Lendinara (Rovigo), PICCOLO, BIANCO FIOR , di Jacopo Azzimondi di Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), QUANDO LA BUFERA PASSERA’ di Roberta Vendrame di Porcia (Pordenone).