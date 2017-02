Tentano di forzare la cassa continua ma scatta l'allarme: ladri a mani vuote

PEDEROBBA Tentativo di furto fallito nella notte alla cassa continua del supermercato "Famila" a Covolo di Pederobba. Ignoti, poco dopo le 3, hanno forzato il dispositivo probabilmente per farlo saltare in aria ma l'allarme li ha costretti alla fuga. Sul posto sono intervenute le guardie giurate della Civis e i carabinieri di Montebelluna. L'area è stata sottoposta ad un sopralluogo per verifiare eventuali tracce lasciate dai malviventi.