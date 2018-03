Al via il Pedibus di Lanzago: la prima mattinata dei bimbi è sotto la neve

SILEA L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con l’Aulss 2 Marca Trevigiana, Contarina Spa, l’Associazione “Pedibus” e l’Istituto Comprensivo di Silea, ha avviatolunedì mattina la linea bianca del progetto Pedibus, a servizio della Scuola Primaria “G. B. Tiepolo” di Lanzago, per il trasporto scolastico per gli alunni accompagnati a scuola a piedi da parte di adulti con percorsi e fermate prestabiliti. Sono undici i bambini aderenti al progetto, che ogni mattina si faranno trovare pronti alla fermata per loro più comoda, nel percorso compreso tra l’incrocio di via Postumia e via Trento fino alla scuola di Lanzago che, indossando un giubbetto catarifrangente ed in fila indiana tenendosi ad una fune, verranno accompagnati da un adulto “autista” ed un “controllore”, in alternanza tra i sei volontari.

Con lo scopo di creare una collaborazione in modo da avere una percepibile riduzione del traffico automobilistico attorno alle scuole negli orari di entrata ed uscita, l’Amministrazione Comunale ha pianificato percorsi ed orari per ulteriori sei linee su Lanzago, Silea e Sant’Elena, in attesa di un’adesione tale da garantire la fruizione continuativa del servizio. L’Assessore Angela Trevisin: “Faccio i miei complimenti ai bambini che questa mattina si sono incamminati verso la scuola nonostante la neve che scendeva copiosa, proprio nell’orario di ingresso. Ricordo che abbiamo pianificato anche l’avvio di altre linee su Lanzago, Silea e Sant’Elena ed invito tutti i genitori ad aderire al progetto, regalando un po’ del loro tempo all’accompagnamento dei bambini, sia per educarli ad una scelta consapevole sugli spostamenti a piedi, laddove possibile, sia per aiutarci a ridurre il traffico nelle ore di punta”.

