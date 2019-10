Camionista si dà fuoco nel parcheggio, salvato da un ristoratore

Tragedia nella serata di mercoledì, poco dopo le 23.30, poco distante dal ristorante "Per Bacco" di via Cisole a Treviso, nel vicino parcheggio per mezzi pesanti. Un autotrasportatore trevigiano di 38 anni, A.V., si è cosparso di liquido infiammabile, cercando di suicidarsi. Alla base del gesto estremo ci sarebbero le gravi condizioni di salute del 38enne, soccorso dal Suem 118 e trasportato al Grandi Ustionati di Padova. Indaga ora la squadra mobile della polizia. Fondamentale l'intervento di uno dei proprietari del ristorante, Luciano Cendron (in foto, sotto), che con un estintore ha spento le fiamme prima dell'arrivo sul posto dei soccorritori.