Tragedia sul lavoro in Umbria: malore fatale, si accascia a terra e muore

Un uomo ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, 4 luglio, dopo essere precipitato mentre stava lavorando all'installazione di un macchinario. L'incidente si è verificato nella zona industriale di Pistrino, in via della Libertà, all'interno di una ditta. Il deceduto è un uomo di 53 anni di Vittorio Veneto, dipendente di una ditta estera impegnata nei lavori all'interno dell'azienda altotiberina.

Sull'episodio indagano i carabinieri. Ulteriori indicazioni potranno arrivare dall'eventuale autopsia. Ancora da chiarire l'accaduto, se l'uomo sia stato colto d malore o se abbia perso l'equilibrio per altre cause. Secondo una prima ricostruzione, l'ipotesi più accreditata è proprio quella della morte per cause naturali. Il 53enne, colpito da un malore, inevitabilmente sarebbe caduto dalla piattaforma dove si trovava, ad un'altezza relativamente bassa, non compatibile quindi come causa della morte. Ma solo gli esami medico-legali potranno fare chiarezza piena.