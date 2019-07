Cade rovinosamente durante una gita in montagna: 54enne salvata con l'elisoccorso

La stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta sabato pomeriggio per soccorrere una donna 54enne di Casier, M. A., caduta lungo il Sentiero dei Carbonai che collega Casera Campo a Piancavallo traversando in quota a circa 1500 metri di altitudine. La donna era in compagnia di altri sei escursionisti quando, al rientro, è scivolata in discesa e, facendo leva su un bastoncino, si è procurata nella caduta una lussazione alla spalla con sospetta frattura all'omero. La donna è stata raggiunta da una squadra di sei tecnici del Soccorso Alpino giunti sul posto a piedi da Casera Campo. Si è deciso poi di attendere l'arrivo dell'elisoccorso per trasportarla, dato che a piedi ci sarebbe voluta più di un'ora per condurla a valle con la barella a spalla e la donna lamentava dolori.

