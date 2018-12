Cade male dopo il salto dal trampolino con gli sci, ferito 25enne

Una giornata di spensieratezza conclusa in ospedale, con un forte trauma spinale, le cui conseguenze sono ancora da accertare in toto. Questa la brutta disavventura vissuta ieri, domenica, da un 25enne di Motta di Livenza mentre si trovava sulle piste del Funk park di Piancavallo, in provincia di Pordenone. Il giovane, saltando da uno dei trampolini più alti della struttura con i suoi sci, è caduto rovinosamente a terra, di schiena, dopo un volo di circa 25 metri. A riportare la notizia è il Gazzettino in edicola oggi, 24 dicembre.

Lo sciatore è stato soccorso dai volontari del Fisps e dai carabinieri della stazione di Aviano e trasportato in ospedale a Pordenone.