Neve a Treviso, partito questa mattina presto il piano del Comune

TREVISO Neve nel capouogo della Marca, per fronteggiare l’emergenza dalle 5:30 di questa mattina sono operativi su tutto il territorio comunale uomini e mezzi della protezione civile e del settore lavori pubblici. Inoltre, come informa il responsabile del settore Daniele Granello, alcuni mezzi della protezione civile erano operativi già da ieri sera. “Stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi causati dalla neve – dichiara l’assessore alla protezione civile Ofelio Michielan che da questa mattina lavora alla gestione dell’emergenza- Ringrazio tutti gli uomini che da questa mattina presto stanno lavorando.

Sono già state battute con i mezzi spargisale, le principali strade della città sia del centro storico che dei quartieri. Lì dove possibile siamo già intervenuti anche sulle strade laterali e soprattutto lungo i marciapiedi dove è più probabile che si formi del ghiaccio pericoloso per i pedoni. Stiamo inoltre intervenendo per rispondere a tutte le segnalazioni che ci arrivano direttamente in centrale, personalmente o all'ufficio dei lavori pubblici".

Sorvegliati speciali i luoghi sensibili come gli ospedali, dove la protezione civile sta intervenendo, le piazze principali, i cimiteri e i palazzi pubblici, oltre all’area Appiani. Al momento non ci sono segnalazioni di incidenti da parte della polizia locale. Si ricorda che per chiamate di emergenza è possibile rivolgersi al seguente numero di telefono: 0422/658340