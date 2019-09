Anziana si sente male al 5° piano di una palazzina: la salvano i pompieri

Momenti di paura sabato mattina in una palazzina di via Roana a Castelfranco Veneto. Un'anziana donna, infatti, si è improvvisamente sentita male all'interno del suo appartamento al 5° piano mentre era sola e, non riuscendo ad aprire la porta di casa, ha allertato subito i soccorsi. Sul posto sono così giunti i vigili del fuoco che, grazie all'uso dell'autoscala, sono riusciti a raggiungere il terrazzino di casa e a soccorrere così la donna, poi trasportata in sicurezza a terra e lasciata alle cure dei sanitari del Suem 118. La signora, non in pericolo di vita, si trova ora all'ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Si segnala, inoltre, che un identico intervento è stato anche eseguito a Treviso, verso le ore 11.30, in piazza delle Istituzioni.

