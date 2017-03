Abitazione nel mirino dei ladri: sparita una Bmw X3, denaro e gioielli

PONTE DI PIAVE Colpo dei ladri presso un'abitazione di via dell'Argine a Negrisia di Ponte di Piave. Ignoti, nella notte, si sono introdotti in casa trafugando gioielli e denaro. I "topi d'appartamento" si sono appropriati anche di una Bmw X3 che era sfortunatamente stata lasciata dai proprietari posteggiata in cortile con le chiavi inserite. I residenti non si trovavano in casa al momento dell'incursione dei ladri. Sul posto intervenuti i carabinieri della locale stazione che ora indagano sulla vicenda e stanno tentando di rintracciare la vettura.