Ponte di Piave: la Polizia Locale si arma e il comando rimane a Villa Loschi

PONTE DI PIAVE Ultimati i lavori di adeguamento e sistemazione della sede della Polizia Locale presso Villa Loschi, una villa padronale edificata nella seconda metà del 1700 dalla famiglia Loschi e di proprietà dell’Amministrazione comunale. Sono stati eseguiti infatti degli interventi di istallazione delle protezioni in ferro al piano terra, adeguamento del sistema di sicurezza del comando e realizzazione di rampa per accesso alle persone portatrici di handicap.

“Tale intervento – spiega il Sindaco Paola Roma- si è reso possibile previa autorizzazione della Soprintendenza dei beni culturali visto che il fabbricato è di interesse culturale e l’attuale amministrazione non solo ha deciso di mantenerlo a sede della Polizia Locale contrariamente alla precedente amministrazione che aveva optato dapprima per la vendita dell’immobile con lo spostamento del comando in Piazza Sarajevo, ma – conclude il Sindaco- abbiamo ulteriormente deciso di metterlo in sicurezza e di tenere il comando della Polizia Locale presso Villa Loschi”.

“Grazie a tutti questi interventi di messa in sicurezza – spiega l’assessore Stefano Picco - abbiamo potuto armare finalmente gli agenti che operano in convenzione con il Comune di Salgareda. Infatti – continua l’assessore Picco - nel luglio 2013 proprio per mancanza di idonea messa in sicurezza dello stabile da parte della precedente amministrazione erano state rubate le armi, e fino ad oggi gli agenti operavano senza armi". L’intervento di adeguamento alle persone portatrici di handicap, viene così ad aggiungersi a quello eseguito nel 2016 nella biblioteca comunale, rendendo così fruibili le sedi istituzionali di proprietà dell’Amministrazione Comunale alle persone disabili.