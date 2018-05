Fermato in bici con 30 grammi di marijuana: 20enne arrestato

PONZANO VENETO Lunedì pomeriggio, verso le 16, i carabinieri di Treviso hanno arrestato un giovane gambiano di 20 anni, residente a Ponzano Veneto, incensurato, per detenzione ai fini dello spaccio di 30 grammi di marijuana. Il giovane è stato intercettato in Treviso, sulla via Castellana, mentre era in sella alla sua bicicletta. Lo straniero, vedendo i militari, ha provato a scappare. Un volta raggiunto, i militari del nucleo radiomobile hanno proceduto alla sua perquisizione personale ritrovando un totale di 17 dosi preconfezionate in bustine trasparenti. Lo straniero è stato trattenuto nella camere di sicurezza e nella mattinata di oggi, mercoledì, comparirà davanti al Tribunale di Treviso per l’udienza di convalida ed il processo per direttissima.