A Casale sul Sile la presentazione del progetto "App Libro Parlato"

Presentazione ufficiale della convenzione tra l'Associazione Cà dei Fiori ONLUS e il Libro Parlato Lions che si terrà a Casale sul Sile, Via Bonisiolo 10, il prossimo venerdì 24 febbraio, alle ore 11.30. Nel corso dell'incontro verrà illustrato il contenuto dell'accordo che prevede l'adozione delle App del servizio del Libro Parlato per gli ospiti della Residenza per Anziani "C. Cosulich" di Casale sul Sile. Il servizio del Libro parlato, creato e gestito dal Lions Club International si è innovato ed è ora disponibile in modo totalmente gratuito attraverso le apposite App per smartphone e tablet che lo rendono facilmente fruibile da parte delle persone che hanno difficoltà di lettura. Dopo l'adozione ufficiale del Libro Parlato Lions da parte del servizio sanitario tramite l'ULSS4 Veneto Orientale, dunque, prende il via dal Veneto anche l'adozione del servizio nelle residenze per anziani. La convenzione tra Cà dei Fiori e Libro Parlato Lions è infatti la prima in Italia e si propone come punto di riferimento per l'estensione alle altre case di riposo pubbliche e private. Alla presentazione prenderanno parte, tra gli altri, il Vice Governatore della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, il Direttore Generale dell'Associazione Cà dei Fiori, Michele Basso, Il Governatore del Distretto Lions 108ta3, Massimo Rossetto, i Coordinatori del Comitato Libro parlato Lions del Distretto 108ta3, Andrea Mazzanti e Wera Venturelli che illustreranno il funzionamento delle App.