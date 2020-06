Scontro sulla Feltrina, indagato per omicidio stradale Ermanno Boffa

Il sostituto procuratore di Treviso Mara De Donà ha aperto un fascicolo per omicidio stradale sulla morte di Evelina Federigo, la 40enne rimasta coinvolta in un terribile incidente, all'incrocio tra la strada statale Feltrina e via Argine.

A essere indagato risulta il 54enne Erminio Boffa, marito di Sabrina Benetton, figlia di Gilberto, che a bordo di una Porsche Panamera si è scontrato con la Fiat Panda aziendale guidata dalla donna. Evelina Federigo, 40enne originaria di Benevento, madre di due figli, ha donato gli organi, estremo gesto di generosità.

La donna era stata soccorsa sul posto dai medici del Suem e trasportata d'urgenza, dall'elicottero, al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Più lievi le ferite per il conducente dell'altro mezzo, che è stato accompagnato in ospedale a Montebelluna.

“Voglio esprimere ai familiari tutto il mio cordoglio e la mia disperazione per quanto avvenuto – ha detto dice Boffa – sono affranto per la scomparsa di quella giovane donna”

Nelle prossime ore si saprà se la Procura disporrà l'autopsia.