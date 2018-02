Professioni sanitarie: a fine mese scadono bandi e avvisi per tre opportunità di lavoro

TREVISO Professioni sanitarie. Scadono nelle prossime settimane i termini per partecipare a due avvisi pubblici ed un bando di concorso, pubblicati dall’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana.



Il prossimo 15 febbraio scadranno i termini per l’avviso pubblico di ricerca di personale attraverso mobilità volontaria per 2 posti di educatore professionale (collaboratore professionale sanitario cat.D). Dal 19 febbraio, invece, non si potranno più presentare domande per partecipare alla formazione di una graduatoria di personale con la qualifica di Operatore Socio Sanitario (cat. B). Il 1° marzo, infine, scadono i termini per il concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per la copertura di 2 posti di assistente sanitario (collaboratore professionale categoria D), uno dei quali riservato a volontari nelle Forze Armate. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito aziendale www.aulss2.veneto.it (sezione “ex Ulss 9” Treviso, area “Concorsi”). Nei prossimi giorni è prevista anche la pubblicazione di un avviso pubblico per infermiere a tempo determinato.