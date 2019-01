Procurava la cocaina per le feste di Capodanno: pusher in manette

Era pronto a spacciare cocaina ai clienti in cerca di sballo per la notte di Capodanno ma i carabinieri del reparto operativo di Conegliano lo hanno bloccato proprio mentre stava per entrare in azione.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" a finire in manette è stato un quarantenne di origini albanesi, residente a Cimadolmo. L'uomo, ufficialmente conosciuto come un piccolo imprenditore della zona di Conegliano, è stato pizzicato il pomeriggio del 31 dicembre mentre si trovava a Borgo Malanotte a bordo della sua Renault Clio bianca. Dentro al veicolo gli uomini dell'Arma hanno trovato una quarantina di grammi di cocaina già divisi in dosi pronte per essere vendute ai clienti della zona. Durante la perquisizione dei carabinieri all'uomo sono stati sequestrati anche un paio di telefonini e diversi contanti. Stando a quanto emerge dalle indagini delle forze dell'ordine, il quarantenne riforniva i suoi clienti direttamente a domicilio e nella zona era uno dei nomi di riferimento per lo spaccio di cocaina. In attesa dell'udienza di convalida il quarantenne è stato portato in cella nel carcere di Santa Bona a Treviso.