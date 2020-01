Investito da un camion in un cantiere edile, operaio ferito

Mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso un'abitazione nella valle di Schievenin, a Quero Vas, è stato travolto da un camion che era in movimento all'interno del cantiere. L'incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, 21 gennaio, e ha coinvolto un artigiano 44enne di Borso del Grappa, Stefano Franco Fietta. L'uomo ha riportato la frattura esposta del femore della gamba destra: è stato soccorso dagli infermieri del Suem e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre. Il 44enne non è in pericolo di vita. Presso il cantiere sono intervenuti gli ispettori dell'Ulss 1 Dolomiti Feltre.