Portico e tetto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro nella notte

Incendio nella notte a Quinto presso un casolare al civico 20 di via Burchielli. Le fiamme hanno interessato il portico e si sono poi espanse al tetto in legno. L'allarme è scattato subito dopo la mezzanotte per rientrare in mattinata. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti sul posto con cinque mezzi compresa una autoscala. Presenti anche i carabinieri della stazione di Zero Branco. Per ora ignote le cause del rogo: probabile si sia trattato del surriscaldamento della canna fumaria provocata dalla stufa a legna. I danni sono stati ingenti (l'abitazione, residenza di una 62enne, risulta inagibile) ma fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.