Schianto sulla Noalese, esce di strada e distrugge un lampione

QUINTO Grave incidente poco dopo le 14 di oggi lungo la Noalese a Quinto di Treviso. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada finendo per sradicare un lampione della luce e quindi ribaltarsi. L'uomo alla guida, S.M.M., marocchino di 21 anni, soccorso dai medici del Suem 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore.