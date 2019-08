Aggredisce i carabinieri perché ubriaco: 22enne finisce in manette

I militari della Stazione dei carabinieri di Zero Branco, nella serata di venerdì, hanno arrestato un giovane del posto di 22 anni, V.S., per resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto alle 19.30 circa all’interno di un locale pubblico della zona: nella circostanza i carabinieri erano stati fatti intervenire dal titolare dell’esercizio che lamentava la presenza del giovane alterato, verosimilmente, dall’abuso dell’alcol. Una volta invitato a declinare le sue generalità e a uscire dal locale, il ragazzo si è subito rifiutato, spintonando e scalciando i militari che, tuttavia, sono riusciti a bloccarlo senza subire conseguenze. In seguito all’episodio, il giovane è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta sabato mattina davanti al Tribunale di Treviso.