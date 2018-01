Colazione di traverso, passante salva un 13enne

TREVISO Stava facendo colazione in zona stazione. Un ragazzino stava aspettando con la nonna il treno in arrivo nei pressi di piazzale Duca d'Aosta quando al primo morso di una brioche qualcosa è andato storto - come riporta il Gazzettino di Treviso. Il 13enne non riusciva più a respirare e rischiava il soffocamento. Dopo i primi attimi di apprensione per il giovane è fortunatamente intervenuto un passante che è riuscito ad effettuargli la manovra di Heimlich e a salvare così il ragazzo. I momenti di panico per la nonna e il nipote si sono trasformati presto in gratitudine nei confronti dell'uomo, che a quanto pare è dipendente comunale negli uffici di piazza delle Istituzioni. Il gesto del dipendente-eroe è arrivato a conoscenza anche del primo cittadino Giovanni Manildo: "Merita un premio".