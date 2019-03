Rapina a mano armata al supermercato Famila: i ladri scappano con 10mila euro

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma c'è stata tanta paura sabato sera all'interno del supermercato Famila di viale della Repubblica a Treviso.Verso le 19.30, infatti, due malviventi sono penetrati all'interno dello stabile per compiere una rapina a mano armata. Vestiti di scuro, con il volto travisato e armati di revolver, hanno prima preso in ostaggio una responsabile del negozio e poi si sono fatti aprire la cassaforte contenente un incasso stimato in circa 10 mila euro. I due, di cui uno parlava un italiano corretto con inflessione veneta, sono poi fuggiti a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, probabilmente con un terzo complice che però nessuno avrebbe visto. Al momento i carabinieri di Treviso hanno diramato le ricerche dei due malviventi in tutto il Veneto ed il Friuli.