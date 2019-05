Canoista finisce nel Sile: lei nuota a riva, ma la canoa la recuperano i pompieri

Per fortuna alla fine è andato tutto bene, ma è stata una domenica mattina da dimenticare per una ragazza trevigiana impegnata in un'uscita con un'imbarcazione da canottaggio lungo il Sile nei pressi della Restera. Verso le 11.20, però, la giovane si è improvvisamente capottata in acqua, perdendo il contatto con la canoa stessa, tanto da dover tornare a riva a nuoto. A quel punto è però scattata la chiamata ai vigili del fuoco che, in breve, si sono portati nei pressi delle griglie della centrale elettrica di Silea per recuperare l'imbarcazione ormai alla deriva a causa della forte corrente. Nel frattempo la giovane era stata comunque soccorsa dal Suem 118.