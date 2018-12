Cronaca Resana / Via Caravaggio

Tettoia e abitazione in fiamme, al lavoro i vigili del fuoco

Il rogo nel tardo pomeriggio a Resana in via Caravaggio. Ignote le cause, nessun ferito o intossicato, indagano i carabinieri. Intervenuti i pompieri di Castelfranco, Asolo e Treviso