Interrogatorio in carcere per Iozzino: silenzio di fronte al giudice

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Stefano Iozzino, il 56enne campano residente a Resana finito in carcere dopo che nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere emessi dalla gip di Trieste. Durante l'interrogatorio di convalida svoltosi per rogatoria ieri, giovedì, a Treviso Iozzino, ritenuto la cerniera tra il sedicente broker veneziano Fabio Gaiatto e alcuni affiliati al clan camorristico dei casalesi, ha dichiarato davanti al gip che parlerà solo davanti al pubblico ministero di Trieste .

Secondo l'ipotesi accusatoria il 56enne sarebbe colui che aveva investito dodici milioni di euro di provenienza illecita che i casalesi avrebbero affidato a Gaiatto in quello che per gli investigatori sarebbe stato un maxi riciclaggio di denaro di provenienza illecita.