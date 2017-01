Scappa dai domiciliari per fare l'aperitivo, arrestato dai carabinieri

REVINE LAGO Era uscito di casa, nonostante fosse agli arresti domiciliari, per fare l'aperitivo. Purtroppo per lui questa fuga gli è costata l'arresto per evasione. Protagonista di questa vicenda, avvenuta martedì alle 17.30 circa, un 54enne di Revine Lago. L'uomo era ai domiciliari per scontare una pena per guida in stato d’ebbrezza: si era recato in un bar della frazione di Lago, il "Francy and Mary" a 30 metri da casa, ma è stato pizzicato dai militari della stazione di Cison di Valmarino. Il 54enne è comparso stamani di fronte al giudice per la convalida dell’arresto; in attesa del processo che sarà celebrato a febbraio ne sono stati disposti nuovamente i domiciliari. L'uomo è recidivo: lo scorso 3 gennaio era stato arrestato sempre per lo stesso motivo.