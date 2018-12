Cronaca Revine Lago / Via degli Alpini

Colpito da un tronco alla schiena, boscaiolo ferito

Incidente alle 9.20 del giorno di San Silvestro a Revine Lago, in via degli Alpini. L'uomo è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: è in condizioni gravi