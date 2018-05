Rissa al centro accoglienza: due donne finiscono in ospedale

PONZANO VENETO Domenica particolarmente movimentata all'ex Badiola di Ponzano Veneto, centro accoglienza che ormai da diversi mesi ospita numerose richiedenti asilo. A metà mattina, i residenti della zona hanno sentito numerosi schiamazzi femminili provenire dalla struttura.

Pochi minuti dopo il volume del diverbio è aumentato ancor di più e, stavolta, è stato accompagnato dal suono delle sirene spiegate di ben due ambulanze, un'automedica e una volante dei carabinieri, arrivate in fretta e furia sul posto. A provocare tutto questo trambusto è stata una rissa scoppiata per futili motivi tra due giovani donne straniere, conoscenti da tempo ma venute alle mani per una serie di ragioni che gli inquirenti non sono stati in grado di stabilire dal momento che le due donne parlavano un dialetto incomprensibile anche ai gestori del centro accoglienza. Le due richiedenti asilo sono state portate al pronto soccorso per una serie di controlli di accertamento. Entrambe non hanno riportato gravi ferite nella rissa e nessuno dei presenti ha voluto sporgere denuncia alle forze dell'ordine per l'accaduto. "Non è la prima volta che capita" commentano alcuni residenti della zona. "Da tempo all'ex Badiola gli schiamazzi e le grida si possono udire sempre più spesso e, nel peggiore dei casi, si concludono in questa maniera violenta". Nel centro accoglienza la situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio di domenica.