Vola qualche parola di troppo e in piazza scoppia la rissa fino all'arrivo dei militari

MOTTA DI LIVENZA Sono volati insulti pesanti, spintoni e forse anche schiaffi e pugni. Questo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì, verso le 18, in pieno centro a Motta, nei pressi del Duomo. Secondo quanto riporta "il Gazzettino", a scatenare il parapiglia sarebbe stata un'occhiataccia di un ragazzo italiano, seduto in un bar con alcuni amici, ad un ragazzo marocchino che passava per strada. Secondo una prima ricostruzione, lo straniero avrebbe a quel punto preso a male parole l'italiano che dal canto suo si è alzato dal tavolo e si è avvicinato al ragazzo per un chiarimento. Dalle parole si è però poi passati ai fatti e, oltre a diversi spintoni, pare sia persino volato un pugno all'indirizzo del soggetto marocchino, tanto che quest'ultimo ha persino contattato il Suem 118 che, una volta sul posto e constatato che non erano presenti ferite particolari, è tornato poco dopo all'ospedale di Oderzo con l'ambulanza vuota. Nel frattempo in piazza era però arrivata anche una gazzella dei carabinieri che, dopo aver riportato alla calma i due contendenti, ha preso le generalità di entrambi e ricostruito con entrambi quanto realmente accaduto.