Asilo vandalizzato e depredato dai ladri: rubati pc e porte scassinate

"Visitato" dai ladri, nella notte tra giovedì e venerdì, l'asilo nido e la materna "Vittoria" di via Selvatico a Roncade. Ignoti, dopo essere penetrati all'interno forzando una porta nei pressi della palestra, hanno trafugato due pc portatili (tra cui uno utilizzato per una lavagna elettronica donata pochi mesi fa), una macchina per il caffè, una macchina fotografica e perfino il registratore delle immagini dell'impianto di videosorveglianza (le telecamere sono poste a pochi passi dal cancello d'ingresso). Gravi i danni causati dai malviventi, con ben quattro porte interne alla struttura che sono state divelte.

L'episodio, denunciato ai carabinieri, ha creato forte sdegno a Roncade, dando il via ad una gara di solidarietà supportata anche dal sindaco Pieranna Zottarelli. L'associazione roncadese "Solidarietà di Marca", già protagonista di importanti iniziative benefiche nel territorio, ha già annunciato la sua disponibilità . I malviventi sono entrati in azione certamente dopo mezzanotte: nel corso della serata di giovedì infatti un gruppo di genitori era all'interno della struttura per svolgere alcune prove di teatro. I ladri hanno rovistato un pò ovunque: negli uffici, nella sala degli insegnanti, nel nido e nelle aule, risparmiando la sola segreteria. A rendersi conto di quanto era avvenuto è stata, verso le 7.15, una insegnante che ha allertato la direzione e quindi i carabinieri.