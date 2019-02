Ladri a casa del musicista, la cassaforte resiste all'assalto

Colpo di due "topi d'apprtamento" che poco più di due settimane fa hanno preso di mira l'abitazione del noto musicita trevigiano Massimiliano "Bitols" Pilotto, a Roncade, in via Pentia. Pilotto ha raccontato la vicenda con un post pubblicato nella tarda mattinata di ieri sulla pagina Facebook "Furti in corso". L'episodio risale a mercoledì 6 febbraio ed è avvenuto verso le 19.

«Due persone -scrive Pilotto- molto agili perché hanno saltato 3 reti e si sono arrampicati al piano superiore (al primo piano che era chiuso ho l'antifurto)e hanno con un piede di porco (Ritrovato) scardinato la finestra e dopo essersi introdotti sono entrati in camera e hanno trovato la cassaforte (dietro un quadro,l'unico spostato quasi ne conoscessero la posizione) provando a forzarla con una mazza fino a rompere il muro ma sono stati interrotti dall'arrivo dell'auto di mia moglie che li ha visti fuggire su una piccola utilitaria grigia,sono purtroppo riusciti a rubare un bracciale una collana e tre anelli di valore che si trovavano fuori della cassaforte».