Ti prendi cura di qualcuno? Roncade ti prepara gratuitamente per farlo al meglio

RONCADE L’Assessorato per la Tutela della Salute e Servizi Socio-sanitari di Roncade organizza, in collaborazione con l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Ceriape, Fondazione Città di Roncade e CPS, alcuni incontri a partecipazione gratuita per dare l’opportunità ai cosiddetti “care giver” (familiari o altre persone, come i badanti, che assistono persone non autosufficienti a domicilio), di acquisire conoscenze utili su come organizzare e svolgere l’attività di cura. Tutti gli incontri saranno tenuti di giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nella sala Giorgione del Centro Sociale di Roncade in via Tiziano Vecellio, 4. “E’ importante - raccomanda l’assessore roncadese ai servizi sanitari, Sergio Leonardi - sapersi occupare della persona seguita con maggior competenza e prendersene cura con maggior serenità. Utile è anche conoscere, alla luce della riorganizzazione della nuova azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, quali siano i servizi socio sanitari disponibili a Roncade e come accedervi”.

Quasi sempre è un familiare a prendersi cura dei soggetti fragili, per necessità e talvolta con importanti carichi emotivi, ma questo “care giver” è spesso privo di una preparazione specifica e adeguata su come relazionarsi con il proprio familiare, soprattutto se è presente un decadimento cognitivo, su come affrontare la malattia e lo stress, su come affrontare situazioni di emergenza e primo soccorso in sicurezza o anche su come ricercare e richiedere i servizi sanitari e sociali forniti dall'Azienda ULSS e dal proprio Comune. Queste e altre domande potranno trovare risposta negli incontri (elaborati insieme a professionisti quali medico, psicologo, infermiere, assistente sociale, esperto in pratiche amministrative) che si realizzeranno a partire dall'11 gennaio.

Tutti coloro che sono interessati a chiedere informazioni e dare la propria adesione di partecipazione rivolgendosi alla segreteria dei servizi Sociali del Comune di Roncade, telefonando allo 0422 846271 o inviando una e-mail a sociale@comune.roncade.tv.it.

Calendario degli incontri

Giovedì 11 gennaio 2018 ore 9.00 - 11.00

Metodi e strumenti per la gestione di persone non autosufficienti

Relatrice: dott.ssa Valentina Busato

Giovedì 18 gennaio 2018 ore 9.00 - 11.00

Cura ed igiene della persona non autosufficiente

Relatrice: dott.ssa Loretta Marchesello

Giovedì 25 gennaio 2018 ore 9.00 - 11.00

Aspetti normativi in merito al rapporto di lavoro domestico

Relatrice: dott.ssa Raffaella Benetton

Giovedì 1 febbraio 2018 ore 9.00 - 11.00

La rete dei Servizi Socio-Sanitari

Relatori: dott. Carlo Longato, responsabile Cure Primarie dell'ULSS 2 Marca Trevigiana e dott.sse Maria Luisa Pizzolato e Giovanna Vidali dei Servizi Sociali del Comune.