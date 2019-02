Ladri a casa dell'assessore, "Tequila" lancia l'allarme e li mette in fuga

Blitz dei ladri, la scorsa notte, quella tra mercoledì e giovedì, all'interno dell'abitazione di Loredana Crosato, assessore alle attività produttive del Comune di Roncade. Nel mirino dei "topi d'appartamento" l'abitazione in via Boschi in cui la donna vive, con la famiglia. Ignoti, alle 3 del mattino, hanno scassinato (smontando letteralmente la serratura) la porta d'ingresso della sua abitazione ma sono stati ben presto costretti alla fuga, "acontentandosi" di una somma di circa 200 euro presenti in un portafogli lasciato all'ingresso dai proprietari.

I ladri non avevano evidentemente fatto i conti con la presenza in casa di "Tequila", il cagnolino della famiglia. Il meticcio ha risvegliato i suoi padroni abbaiando e grattando con le unghie sulla porta della camera da letto in cui i coniugi stavano dormendo. Giancarlo Lorenzon, il marito dell'assessore Crosato, si è alzato a controllare e si è trovato faccia a faccia con i ladri. I malviventi, vistisi scoperti, non hanno potuto far altro che dileguarsi nell'oscurità e nella nebbia che in quelle ore aleggiava nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roncade.