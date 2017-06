Il Rotary Club Treviso premia, con sei borse di studio, gli studenti di origine extracomunitaria

TREVISO Sono arrivati, con le loro famiglie, dalla Moldavia e dall’Albania, dalle Filippine, dal Marocco e dallo Sri Lanka. E frequentano con profitto gli istituti superiori trevigiani. Sono i sei giovani studenti di origine extracomunitaria che il Rotary Club Treviso ha premiato, con altrettante borse di studio da mille euro, nel corso della cerimonia svoltasi martedì al Ristorante Al Migò di Treviso.

E’ giunto alla quattordicesima edizione il service che il Rotary Club Treviso destina a studenti meritevoli, figli di cittadini extracomunitari frequentanti le Scuole Superiori e i Centri di Formazione Permanente della Marca, che anche quest’anno - grazie alla generosa disponibilità dei soci del Club trevigiano - ha rinnovato l’impegno con gli studenti segnalati dagli insegnanti degli Istituti superiori della Marca (come da bando comunicato al Provveditorato agli Studi e ai Dirigenti all’inizio dell’anno scolastico). Invitati a svolgere un tema sull’emigrazione e l’accoglienza, i ragazzi l’hanno discusso con un’apposita Commissione nominata dal Rotary Club Treviso, che ha selezionato i vincitori. E se il bando prevedeva cinque borse di studio, la lettura dei temi e la conoscenza diretta dei ragazzi coinvolti (una ventina i finalisti), ha fatto anche aumentare il numero dei premiati, che sono stati in tutto sei.

Sono stati premiati, quindi: Cretu Mirela Mihaela (Moldavia) e Pingol Richiedelle Suguitan (Filippine), del “Giorgi-Fermi”, accompagnate alla premiazione dalla prof.ssa Emanuela Bariani; Gjoka Reme (Albania), del Liceo Scientifico “Da Vinci”, accompagnata dalla vicepreside Marialuisa Furlan; Oumama Hatim (Marocco), del “Duca degli Abruzzi”, accompagnato dalla preside prof.ssa Antonia Piva; Slika Sara (Marocco), del “Riccati-Luzzatti”, accompagnata dalla prof.ssa Licia Imoli; Yahathugoda Badalge Yathugoda Saranga Kavindi Dewamithra (Sri Lanka) del “Besta”, accompagnata dalla dirigente scolastica Sandra Messina e dalla referente per gli studenti stranieri Margherita Rungi. La serata è stata anche un’occasione per ascoltare la lettura degli elaborati da parte dei loro giovani autori, con le loro rilevanti considerazioni su chi lascia casa e affetti per cercare un futuro migliore in Italia.