San Biagio, approvata variazione bilancio: 220 mila euro di nuovi investimenti

SAN BIAGIO DI CALLALTA Il consiglio comunale di San Biagio di Callalta, nella seduta di giovedì 9 marzo, ha approvato, tra le altre cose, la variazione di bilancio proposta dalla Giunta Cappelletto: 220 mila euro che saranno utilizzati per nuovi investimenti. La somma è relativa al dividendo straordinario distribuito da Asco Holding ai soci.

“Abbiamo voluto dare priorità – spiega il sindaco Alberto Cappelletto – ad interventi di miglioramento della sicurezza stradale, investendo oltre 120 mila euro, di cui 30 mila per portali e illuminazione a Olmi, altri 30 mila a Fagarè, 20 mila su fermata autobus Mom sempre a Fagarè, 16 mila per modifica dell’incrocio di via Montello, 35 mila euro per il rifacimento sede stradale e sotto servizi tra via Verona e via Rovigo a Olmi, anche intervenendo su tratti di strade di competenza regionale e provinciale”. Per questo il Sindaco la prossima settimana incontrerà i responsabili di Veneto Strade a cui chiederà di stanziare altre risorse per l’installazione di ulteriori portali luminosi, come ad esempio davanti il Sacrario.

La lista degli interventi comprende anche alcuni lavori di manutenzione sugli edifici scolastici, sulla sede municipale e la costruzione di ossari a Cavriè. “Con l’approvazione di questa variazione – conclude Cappelletto – abbiamo dato un ulteriore input sul fronte della soluzione dei punti più critici della viabilità comunale. A tal proposito ricordo che è in corso anche l’iter per la realizzazione della rotonda in centro ad Olmi, opera importante che sarà cantierata nel corso del 2017”.