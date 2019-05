Maxi-rissa in un appartamento, spuntano bastoni e coltelli: undici arrestati

Una discussione, molto animata, tra undici cittadini pakistani degenera e si trasforma in una rissa violentissima con i contendenti che si sono colpiti a mazzate, coltelli e altri oggetti tra cui anche alcuni arnesi utilizzati in agricoltura per tagliare i tralci di vite. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica, poco dopo le 23, all'interno di un'abitazione di San Biagio di Callalta, al civico 88 di via Gorizia. Tutti i coinvolti nella zuffa, di un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nel nucleo radiomobile dei carabinieri di Treviso: accusati di rissa aggravata, gli stranieri hanno trascorso la notte all'interno delle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida che è prevista per oggi, presso il tribunale di Treviso.

A scatenare la zuffa è stato il fatto che due degli arrestati, di fatto senza fissa dimora, si erano recati a far visita ad un loro connazionale che si trova agli arresti domiciliari proprio in quel caseggiato e che la cosa non sia stata gradita dagli altri che temevano l’intervento delle forze dell’ordine. È scaturita perciò una discussione animata che è degenerata in una rissa dove i contendenti si sono affrontati con vari oggetti contundenti, procurandosi varie ferite lacero contuse al volto, al cuoio capelluto ed agli arti superiori con prognosi che vanno dai 7 ai 10 giorni. L’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile di Treviso ha messo fine alla contesa.